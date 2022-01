Den europeiska rymdorganisationen ESA uppmanar hackare att försöka hacka OPS-SAT, en satellit som sköts upp i december 2019.

Syftet med uppmaningen är att hitta eventuella säkerhetshål under kontrollerade former. Därför behöver intresserade hackare skicka in en ansökan senast den 18 februari.

De som väljs ut kommer därefter att bjudas in till ESA:s rymdlabb i Paris för att testa förslagen i verkligheten.

Varje grupp kommer få sex minuter på sig att kommunicera med satelliten, något som borde räcka för erfarna hackare.

Vill du veta mer i ämnet kan du surfa vidare till ESA:s webbplats.