Raspberry Pi har nu börjat sälja sina RP2040-chipp, som driver Raspberry Pi Pico, i parti till rabatterat pris, rapporterar Zdnet.

”Samtidigt som RP2040-produkterna börjat skala upp, och den globala chippbristen gjort de flesta mikrokontroller omöjliga att få tag i, har vi sett många efterfråga att kunna köpa tiotusentals chipp i taget”, skriver Raspberry Pi:s vd och medgrundare, Eben Upton, i ett blogginlägg.

Via det nyligen etablerade Raspberry Pi Direct går nu att köpa 500 stycken RP2040-chipp för 400 dollar, eller 0,80 dollar per enhet. Alternativt 3400 stycken RP2040-chipp för 2380 dollar, motsvarande 0,70 dollar per enhet. Chippen säljs bara direkt till företag.

Enligt Eben Upton finns ingen större risk att det kan bli brist på chippen eftersom Raspberry Pi i dagsläget sitter på nog med resurser för att tillverka 20 miljoner chipp.

Läs också: Forskare vill använda Raspberry Pi för hjärnstyrning