Bara om den belarusiska presidenten Alexandr Lukasjenko slutar hjälpa de ryska trupperna inför en eventuell invasion av Ukraina tillhandahåller de dekrypteringsnycklarna.

Om uppgifterna visar sig stämma vore det första gången ransomware använts på det här sättet. Det skriver tekniksajten Ars Technica och refererar till ett meddelande som en grupp som kallar sig Cyber Partisans skrev på Telegram:

“BelZhD, under ledning av terroristen Lukasjenko, låter dessa dagar ockupationstrupperna komma in i vårt land. Som en del av cyberkampanjen “Peklo” krypterade vi huvuddelen av BelZhD:s servrar, databaser och arbetsstationer för att bromsa och störa driften av vägen. Backuperna har förstörts”.

De tillägger att dussintals databaser har attackerats, men att automations- och säkerhetssystem inte rörts för att undvika nödsituationer.

Gruppen skriver också om attacken på Twitter:

We have encryption keys, and we are ready to return Belarusian Railroad's systems to normal mode. Our conditions:

🔺 Release of the 50 political prisoners who are most in need of medical assistance.

🔺Preventing the presence of Russian troops on the territory of #Belarus. https://t.co/QBf0vtcNbK