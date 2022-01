En robotdammsugare på rymmen har lett till en våg av skämtsamma kommentarer på nätet under de senaste dagarna.

Robotdammsugaren hade fått i uppdrag att dammsuga lobbyn på ett hotell i den brittiska staden Cambridge när personalen plötsligt upptäckte att den var försvunnen.

Trots idogt letande kunde dammsugaren inte hittas och hotellet valde att lägga ut en efterlysning på sociala media med texten ”Today we had one of our new robot vacuums run for its life”.

Det dröjde inte lång tid innan folk började skämta om att robotarna har inlett sin revolution och att det snart är lika illa som i Terminator-filmerna. Andra skämtade om att inte ens robotdammsugare vill stanna kvar i Storbritannien längre efter den senaste tidens skandaler.

Robotdammsugaren hittades till sist under en häck i närheten av hotellet, men flödet av skämtsamma kommentarer fortsätter på Facebook, Twitter, Instagram och Reddit.