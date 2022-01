Teams har nu fler än 270 miljoner aktiva användare varje månad - en klar uppgång sedan användandet redovisades senast, i juli förra året, då plattformen hade 250 miljoner aktiva månatliga användare.

Det uppgav Microsoft i samband med sin delårsrapport igår, skriver ZDNet.

Under telefonkonferensen i samband med rapporten framkom också att de totalt har 1,4 miljarder aktiva användare av Windows 10 eller Windows 11 per månad. I april förra året gick Microsoft ut med att Windows 10 fanns på 1,3 miljarder aktiva enheter per månad.

Vissa faktorer har indikerat att tillväxten för Teams skulle vara på väg att avta, om inte annat för att det blir svårare och svårare att hålla samma tillväxt, ju högre användandet blir.

Men även beslutet förra året, då Microsoft ändrade från att rapportera användare per dag till per månad, tolkades av vissa analytiker som att en avtagande tillväxt kunde vara skälet bakom förändringen, skriver ZDNet.

Microsoft har försökt öka Teamsanvändningen utanför sina traditionella företagsbas genom att lägga till konsumentfunktioner i tjänsten. Till exempel har de integrerat en chattfunktion för Teams i Windows 11 för att få fler att prova på tjänsten. De har även lanserat nya utvecklingskit för Teams riktade mot små och medelstora företag.