Vi har tidigare rapporterat om Dizparcs ambitioner om att sprida sig till flera städer. Idag har turen kommit till Linköping, där man har hittat Rationell IT.

Det bolag som Dizparc förvärvar i östgötametropolen har drygt 20 medarbetare och har varit verksamt i cirka 25 år. Rationell IT jobbar med affärssystem och anpassade lösningar och verksamhetsanalyser. Dizparc konstaterar att inte minst kompetensen inom affärssystemet Pyramid kommer att stärka affären mot små och medelstora företag.

– Genom förvärvet av Rationell IT stärker vi den positionen ytterligare. Deras kompetens inom bland annat affärssystemet Pyramid, tillsammans med den kompetens som finns inom Dizparc, gör att vi blir en av de ledande aktörerna inom området i Sverige. Dessutom får vi en etablering i Linköpingsområdet, en spännande marknad med stor utvecklingspotential, säger Dizparcs vd Andreas Blåeldh.

– Dizparcs värderingar och synsätt på hur man driver företag gjorde att vi snabbt kände att det här var rätt väg för oss. Genom Dizparc får Rationell IT en möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling något vi är väldigt laddade för. Vi får dessutom tillgång till stor kompetens och erfarenhet inom en rad produkter och tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder, vilket jag tycker är väldigt positivt. Våra medarbetare kommer också in i ett större sammanhang vilket kommer att bidra positivt till deras såväl som företagets utveckling, säger Dag Johansson, vd på Rationell IT.