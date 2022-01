I samband med ett möte för Nasas tillsynskommitté avslöjade astronauten Sandra Magnus att Spacex siktar på ett genomföra hela 52 raketuppskjutningar under 2022, rapporterar CNBC. Detta skulle i så fall motsvara en uppskjutning per vecka under hela året.

Under 2021 genomförde Spacex 31 lyckade uppskjutningar, vilket var ett nytt rekord för företaget. Under 2020 genomfördes 26 uppskjutningar. Än så länge har Spacex under 2022 skjutit upp tre raketer.

Det privata rymdföretaget planerar också att skjuta upp sin nya jätteraket Falcon Heavy någon gång under året. Det är oklart om den uppskjutningen är inräknad i de 52 som ska vara planerade.

