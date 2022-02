I ett beslut riktat mot en icke namngiven fransk webbplats så uppger CNIL att den amerikanska techjätten Google inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att garantera dataskyddet enligt EU:s lagstiftning, då data överförs mellan Europa och USA. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

“De här åtgärderna är inte tillräckliga för att utesluta att amerikanska underrättelsetjänster kan få tillgång till uppgifter”, uppger CNIL i uttalandet.

“Därför finns en risk för franska webbplatsanvändare som använder den här tjänsten och vars data exporteras”.

Webbplatsen i fråga har nu en månad på sig att se till att de följer EU:s regelverk.

Google avböjer att kommentera beslutet, men tidigare har företaget sagt att Google Analytics inte spårar människor på internet och att organisationer som använder det här verktyget har kontroll över de data som samlas in, skriver Reuters.

CNILs beslut följer ett liknande som togs av den österrikiska dataskyddsmyndigheten, efter anmälningar som gjorts av aktivistgruppen Noyb, none of your business med advokaten Max Schrems i spetsen.