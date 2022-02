Alla amerikanska organisationer – oavsett storlek – löper risk att utsättas för ryska cyberattacker. Det skriver cybersäkerhetsmyndigheten CISA som nu går ut med en kampanj som man kallar Shields Up.

I en tråd på Twitter skriver CISA:s chef Jen Easterley att det visserligen inte finns några specifika hot mot USA för närvarande men att det finns en risk för att läget kan eskalera och amerikansk kritisk infrastruktur kan påverkas.

🛡Every organization in the US is at risk from cyber threats that can disrupt essential services. As we know, the Russians have used cyber as a key component of their force projection, to include disabling or destroying critical infrastructure. More @ https://t.co/xVKj0pYLgF 1/4 pic.twitter.com/YRVCDurE6p