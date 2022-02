Efter alla stora omstruktureringar på IBM, och inte minst efter köpet av Red Hat, är hybridmolnet numera den stora nyckeln i IBM:s strategi. Nu har man också presenterat ett nytt initiativ med en annan it-jätte, SAP, ett bolag man varit partner med i cika 50 år.

Genom det nya samarbetet, som går under namnet Rise with SAP, vill man underlätta kundernas resa till det hybrida molnet tack vare enklare migrering av installerade SAP-produkter till IBM Cloud. IBM introducerar utöver det även det nya programmet Breakthrough with IBM, där man inom ramen för Rise with SAP även kommer jobba närmare SAP S/4Hana Cloud.

– Vi är jätteglada över att ta vårt långvariga partnerskap med vidare med Rise with SAP. Vårt gemensamma mål är att nå och hjälpa våra kunder i högreglerade industrier som genomgår en digital transformationsresa, och hjälpa dem med val för migration och modernisering av deras uppdragskritiska workloads med en hybrid molnlösning, kommenterar John Granger, chef för IBM Consulting, det utökade miolnsamarbetet.

– Breakthrough with IBM är ett utmärkt komplement till Rise with SAP eftersom det lägger grunden för våra kunder att påbörja eller förbättra sina transformationsarbeten. Jag har fullt förtroende för att den kombinerade expertisen och erfarenheten av SAP och IBM kommer att påskynda molnadaptionen och företagstillväxt för kunder över hela världen, fyller Brian Duffy, molnchef på SAP i.