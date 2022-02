Den ideella organisationen Physicians Committe for Responsible Medicine, PCRM, har anklagat Elon Musks Neuralink och deras samarbetspartner vid University of California för att behandla sina testapor på ett grymt sätt. Organisationen har skickat in ett officiellt klagomål till USA:s jordbruksdepartement. Något som först uppmärksammades av The Verge.

Enligt PCRM ska aporna fått sin hjärnor vanställda i illa genomföra experiment på universitetet och därefter lämnats till att dö under stort lidande. De som hanterade de döende aporna påstås ha nekat dem ordentlig veterinärbehandling.

Neuralink har gått ut med ett officiellt uttalande där de nekar till anklagelserna. Företaget skriver att deras arbete nåt upp till och fortsätter nå upp till samtliga federala standarder. De skriver också att PCRM:s beskrivning av deras arbete är vilseledande och tagen ur sitt sammanhang. Bland annat att flera apor avlivades till följd av redan existerande omständigheter varpå deras kroppar därefter användas för att öva på inopererandet av Neuralinks implantat.

Neuralink jobbar i dagsläget på ett hjärnimplantat som ska kunna användas för att styra elektronisk hårdvara som datorer. Detta har bland annat lett till en demonstration där en apa med ett Neuralink-implantat har lärt sig att spela Pong med sina tankar. Nyligen sa Elon Musk att Neuralink ska testa sitt hjärnchipp på människor inom ett år.