Under ledning av JPMorgan Chases Future Lab for Applied Research and Engineering (FLARE) ska forskare från JPMorgan Chase, Toshiba och Ciena tillsammans ha tagit fram ett nytt distributionsnätverk för kvantnycklar som påstås vara resistent mot kvantattacker.

Nätverket ska stödja 800 Gbit/s-kryptering under verkliga förhållanden och kan båda upptäcka och försvara sig mot kvantrelaterade hot. I en unik demonstration ska nätverket också lyckats säkra en uppdragskritisk blockkedjeapplikation från ett anfall.

Enligt skaparna är distributionsnätverk för kvantnycklar, även kallat QKD, i dagsläget det enda matematiskt bevisade skyddet mot potentiella kvantdatordattacker.

