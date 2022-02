Enligt en ny studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences USA är det numera svårt för människor att identifiera bilder som skapats med hjälp av artificiell intelligens.

I ett experiment fick ett antal personer i uppgift att avgöra om bilder på diverse ansikten var äkta eller falska. Vid första testtillfället låg träffsäkerheten på 48 procent och trots flera försök planade det ut vid 59 procent.

Bilder på ljushyade personer var de svåraste att identifiera, något som forskarna förklarar med att algoritmerna har matats med fler bilder på ljus- än mörkhyade.

Personerna fick även sätta betyg på vilka ansikten som såg mest pålitliga ut och här vann de falska bilderna över de äkta, detta trots att det var fler leenden på de sistnämnda.

I takt med att den artificiella intelligensen förbättras lär det så småningom bli helt omöjligt att skilja mellan äkta och falska bilder, något som till exempel gör det svårare att skilja mellan riktiga och påhittade nyheter.