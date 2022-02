Mejlbedrägerier är den enskilt största kategorin av cyberbrott. Bara under 2020 fick FBI in rapporter om att bedragare lurat till sig totalt 1,8 miljarder dollar, skriver Zdnet.

Och nu när många användare börjat använda sig av videomöten de senaste två åren har även det blivit en arena där nätbedragare ger sig in enligt FBI:s Internet Crime Center.

Visserligen kräver videomöten en fysisk närvaro men angriparna använder sig även i de här fallen av mejl för att lura sig in i samtalet och via virtuella mötesplattformar samla in information om ett företags dagliga verksamhet, enligt FBI.

En annan metod är att hacka vd:ns e-postkonto och skicka ut falska mejl som instruerar anställda att initiera överföringar av pengar medan”vd:n” säger sig vara upptagen i ett virtuellt möte och inte kan föra över pengar via sin egen dator.

Eller så bjuds anställda in till ett virtuellt möte där bedragaren lägger in en stillbild av vd:n utan ljud och hävdar att ljudet inte fungerar. Sedan ombeds anställda via chatten att föra över pengar.

För att förhindra den här typen av brottslighet har FBI kommit med ett antal råd, bland annat att man ska

använda sekundära kanaler eller tvåfaktorsautentisering för att verifiera förfrågningar om ändringar i kontoinformation, se till att webbadressen i e-postmeddelanden är kopplad till det företag eller den person som den påstår sig höra till och att vara uppmärksam på hyperlänkar som kan innehålla felstavningar av det faktiska domännamnet.

Dessutom råds man att övervaka sina personliga finansiella konton regelbundet för att upptäcka oegentligheter, till exempel saknade insättningar.