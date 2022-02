Tobias och Fredrik snackar om Tobias nyss avslutade jobbyte. Efter tio år på Plex var det dags för något nytt och det finns massor av både nyheter och frågetecken – från att branschen är helt ny till att det blir första gången Tobias jobbar inom ett riktigt stort företag, till vad det innebär för Tobias deltagande i podden framöver.

Men vi börjar med ett boktips: Iris Classon har släppt skönlitteratur om programmering – The unlikely success of a copy-paste developer. Vi har två exemplar att lotta ut – vill du ha chans att vinna ett (och bor i Sverige): mejla info@kodsnack.se och skriv gärna med någon anekdot ur ditt eget utvecklarliv!

Som avslutning snackar vi lite om att trilla ner i kaninhål kring prylköp. Tobias har nämligen köpt ny kaffekvarn och nya hörlurar. Uppmuntra din och andras inre nörd – oavsett vilket område det handlar om!

