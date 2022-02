Ukraina drabbades i förra veckan av den största överbelastningsattacken man utsatts för hittills. Den slog ut ett par banker och flera webbplatser kopplade till den ukrainska försvarsmakten.

Både USA och Storbritannien har anklagat Ryssland för att stå bakom attacken – något Ryssland förnekar. Men det spända säkerhetsläget gör att farhågorna för fortsatta cyberattacker är stor.

Därför har nu sex EU-länder – Litauen, Kroatien, Polen, Estland, Rumänien och Nederländerna – satt ihop ett team på mellan åtta och tolv cybersäkerhetsexperter som har förbundit sig att hjälpa till att försvara Ukraina från cyberattacker både på plats i landet och på distans, rapporterar BBC News.

