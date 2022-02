Samtidigt som strider pågår runt om i Ukraina arbetar landet nu också på att få fram en cyberstyrka som ska attackera Rysslands företag, banker och myndigheter, rapporterar Gizmodo.

I ett twitterinlägg i helgen skrev Ukrainas vice premiärminister Mychajlo Fedorov, som också är minister för digital omvandling, att man håller på att skapa en ”it-armé” och han uppmanar alla med digitala talanger att ansluta sig och ”kämpa på cyberfronten”.

Han skriver också att cyberstyrkan ska organisera sig i ett Telegram-chattrum, där volontärer ska kunna utföra ”operativa uppgifter”.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.