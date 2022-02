Under invasionen av Ukraina har internetåtkomsten störts i landet.

Det var på en direkt fråga om den här tjänsten från ukrainskt håll som Elon Musk svarade:

”Starlink-tjänsten är nu aktiv i Ukraina. Fler terminaler är på väg”, twittrade Musk.

Den ukrainska digitaliseringsministern Mykhailo Fedorov hade dessförinnan vädjat till entreprenören:

”Medan du försöker kolonisera Mars - försöker Ryssland ockupera Ukraina. Medan dina raketer framgångsrikt landar från rymden - attackerar ryska raketer ukrainska civila. Vi ber dig att förse Ukraina med Starlink-stationer och att uppmana vettiga ryssar att stå upp”.

