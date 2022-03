Serdar Yegulalp

Vad är Rust? Här är språkets för- och nackdelar – mest fördelar

PRO Snabbt, säkert, lätt att skriva – välj två. Så har det länge varit i programutveckling. Språk som är konstruerade för enkelhet och säkerhet brukar vara långsamma (som Python). Språk som är gjorda för prestanda brukar vara svåra att jobba med och kan lätt föra dig ut på hal is (som C och C++). Rust försöker kombinera alla tre egenskaper och lyckas bra med det. Här listar vi tio fördelar med Rust – och fem nackdelar.