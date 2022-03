Under helgen lovade Elon Musk, grundare av företaget SpaceX som ligger bakom satellitinternettjänsten Starlink, att han skulle förse Ukraina med denna typ av internetuppkoppling.

Detta efter en fråga som landets digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov ställde via Twitter. Musk svarade då att satellitinternettjänsten hade aktiverats för landet och att fler terminaler var på väg.

Nu verkar det alltså som om leveransen nått fram. I en tweet under gårdagen tackar Fedorov för försändelsen.

Det verkar också som om tjänsten redan är uppe och snurrar, att döma av följande meddelande från en utvecklare i Ukraina.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.



Thanks, @SpaceX team, for your support :)



cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh