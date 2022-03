Fredrik chats with Niels Østergaard about working with AR and VR. How is the experience is different and how can you think differently about VR and AR? VR can take you to a completely different place, but you still have to worry about the physical world around you breaking the immersion (or your TV).

Vi diskuterar ”M-ordet" – metaverse – vad och vem är det egentligen till för? Niels förklarar att det faktisk kan vara användbart ibland!

Vad är intressant just nu inom AR? Kom ihåg att AR på många sätt redan är här – inte minst i de flestas telefoner. Vem gör de mest intressanta enheterna just nu, vem gör intressanta upplevelser, och kommer Apples eventuella hårdvara att göra skillnad när och om den kommer?

Vad saknas just nu? Niels anser att fler gemensamma format vore nyttigt – så det blev lättare att flytta innehåll mellan olika upplevelser. Niels förutspår också att AI-stött skapande av innehåll kommer att bli stort.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!