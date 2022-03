För bara några dagar sedan nådde en lastbil full av användarterminaler till Starlinks satellitbaserade bredbandstjänst fram till Ukraina. Men nu varnar Spacex-chefen Elon Musk för att använda dem med försiktighet, rapporterar Reuters.

I en tweet skriver han att ”Starlink är det enda icke-ryska kommunikationssystemet som fortfarande fungerar i vissa delar av Ukraina, så sannolikheten för att bli måltavla är hög.”

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.