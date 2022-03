Elon Musks företag SpaceX kommer att skicka fler Starlink-terminaler till Ukraina för att förse landet med satellitbaserat internet.

På Twitter skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky:

”Har pratat med Elon Musk. Jag är tacksam mot honom för att han stöttar Ukraina i ord och handling”. ”Nästa vecka kommer vi att ta emot ytterligare ett parti med Starlink-system för förstörda städer”.

