Ryssland har på sistone valt att censurera och blockera oberoende media, något som hänger samman med den pågående invasionen av Ukraina.

Lyckligtvis finns det sätt för användare i Ryssland att komma runt censuren och blockeringen.

Till exempel har säkerhetsexperten Alec Muffett presenterat en lösning som gör det möjligt att komma åt Twitter med hjälp av anonymiseringstjänsten Tor.

This is possibly the most important and long-awaited tweet that I've ever composed.



On behalf of @Twitter, I am delighted to announce their new @TorProject onion service, at:https://t.co/Un8u0AEXeE pic.twitter.com/AgEV4ZZt3k