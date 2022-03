I december 2021 fick studenter vid Utah State University i USA hjälp av Nasa att skicka upp en minisatellit, Cubesat, i rymden. Nu skriver Raspberry Pi att minisatelliten (som endast mäter 10 x 10 centimeter) använder en Raspberry Pi som flygdator.

Väl i rymden har satelliten skickats ut från Internationella rymdstationen där den fält ut en meterlång upplåsbar bom som ska användas för att stabilisera satelliten i låg omloppsbana. Sedan dess har satelliten tagit bilder med en Raspberry Pi-kamera och sänt dem till jorden.

Can you see it? It's teeny. It's tiny. It's an absolutely mind-blowing Raspberry Pi Zero powered mini-satellite made by undergrads at Utah State University.



(We're talking about the very small floating cube in the middle of the photo)https://t.co/GJ6tbDL83b pic.twitter.com/sesWRIELyD