Säkerhetsföretaget Intel 471 skriver i en ny rapport att de observerade hela 722 ransomware-attacker under fjärde kvartalet 2021, rapporterar The Hacker News. Totalt ska 34 olika ransomware-varianter upptäckts under perioden.

Detta kan jämföras med andra och tredje kvartalet 2021 där 129 respektive 110 ransomware-attacker observerades.

Det mest återkommande ransomware-programmet var Lockbit 2.0 som ansvarade för 30 procent av alla rapporterade händelser. Conti stod för 19 procent av attackerna, PYSA för 11 procent och Hive för 10 procent.

