Nyligen lät säkerhetsplattformen Hackerone meddela att man stoppat alla utbetalningar till Ryssland, Belarus och Ukraina, detta med anledning av det pågående kriget och de efterföljande sanktionerna.

Beskedet väckte stor förvåning och ilska hos ukrainska buggjägare och nu har Hackerone fått be om ursäkt via Twitter.

On behalf of the HackerOne team, I’d like to apologize to the Ukrainian hacker community for the frustration and confusion that our poor communication has caused. We have not (and will not) block lawful payments to Ukraine.