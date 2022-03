Listan över techföretag som lämnar Ryssland och slutar sälja sina produkter där blir allt längre. Redan den 7 mars gick Salesforce ut och sa att man visserligen inte har så stor verksamhet i Ryssland men att man börjat lämna sina kunder där.

Som en del i det har Salesforceägda Slacks ryska användare nu fått sina konton avstängda, rapporterar Computerworld.

De data som ligger i de avstängda kontona raderas dock inte eftersom åtkomsten ska kunna återställas i ett läge där sanktionerna hävs.

Även chipptillverkaren Qualcomm har gått ut och gjort tydligt att man i enlighet med de sanktioner som införts inte säljer sina produkter till ryska företag, rapporterar Reuters.

Qualcomm gick ut med detta i samband med att Ukrainas digitaliseringsminister Mychailo Fedorov på Twitter uppmanat företagets policychef Nate Tiibits att stoppa leveranserna till Ryssland och han svarade att företaget redan slutat sälja dit.

This is incorrect. @Qualcomm has called for peaceful resolution to the aggression in Ukraine. We donated to relief organizations supporting Ukrainian people & are matching employee contributions. We comply with U.S. sanctions & laws are not selling products to Russian companies.