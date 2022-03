Enligt uppgifter från ukrainska regeringstjänstemän och representanter för Ukrtelecom, det statliga telekombolaget, slog internettjänsterna ut under måndagen efter en storskalig cyberattack. Det rapporterar Reuters.

– I dag lanserade fienden en kraftfull cyberattack mot Ukrtelecoms it-infrastruktur", säger Yurii Shchyhol, ordförande för Ukrainas statliga tjänst för specialkommunikation och informationsskydd.

– Attacken slogs tillbaka. Och nu har Ukrtelecom en förmåga att börja återställa sina tjänster till kunderna.

Netblocks som övervakar störningar i internettjänster skriver också på Twitter att tjänsterna nu är på väg upp igen efter 15 timmar.

ℹ️ Update: Internet connectivity is being restored on Ukraine's national provider Ukrtelecom some 15 hours after users started falling offline amid a cyberattack. The company's engineers say they have successfully mitigated the attack.



📰 Report: https://t.co/tcZz71R6Y6 pic.twitter.com/HcwzsK3WWu