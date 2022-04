Sverige fortsätter ligga bra till i den statistik som det europeiska patentverket, EPO, presenterar varje år. Och pandemin verkar ha medfört en hel del flit i uppfinnarverkstan.

Under 2021 ökade antalet svenska patentansökningar till EPO med 12 procent, och den svenska ökningen är högst bland de stora europeiska länderna. Antalet ansökningar från svenska företag och uppfinnare till landade på 4 954 patent. Den tolvprocentiga ökningen är den största svenska ökningen på tio år.

Det område som sticker ut är digital kommunikation, där Sverige betecknas som ledande i Europa. En stor del till den höga svenska rankingen är som vanligt Ericsson, som är särklassig etta på den svenska patentlistan, och som dessutom klättrar till fjärde plats på den globala listan, efter den asiatiska topptrion Huawei, Samsung och LG.

Ett annat sätt att se hur Sverige sticker ut positivt är att vi för tredje året i rad hamnar på plats nummer två om man mäter antalet patentansökningar i förhållande till folkmängd. Sverige har 488 patentansökningar per miljon invånare. Det är dock långt upp till den ständiga ettan Schweiz, som har 969 patentansökningar per miljon invånare.

Tittar man på regioner ligger Stockholm kvar på en sjätteplats bland regionerna i Europa med flest patentansökningar. Av de svenska ansökningarna kom 53 procent från Stockholm, 19 procent från Västsverige och 13 procent från Sydsverige.

Även globalt ser man de största ökningarna inom områdena Digital communication och Computer technology. EPO ser det som ett tydligt tecken på den digitala omställning som pågår.

– Den höga efterfrågan på patentskydd under förra året visar att innovation står starkt också fortsatt. Siffrorna visar tydligt på både kreativitet och resiliens hos innovatörer i Europa och resten av världen. Man har inte bara skickat in fler patentansökningar totalt sett, utan levererar med stora ökningar inom digital teknologi dessutom övertygande bevis på det digitala skifte som pågår just nu, inom alla sektorer och näringar, säger António Campinos, chef för EPO.