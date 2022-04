Linuxdistributionen Alma Linux har nu blivit tillgängligt för Windows Subsystem for Linux via Microsoft Store. Något som först uppmärksammades av The Register.

Alma Linux uppstod ur Red Hats Cent OS (som lades ner mot slutet av 2021) som en gemenskapshetsstödd distribution kompatiblel med RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Den första stabila versionen släpptes i mars 2021.

Sedan tidigare finns även Linuxdistributörer som SUSE Linux Enterprise Server och Ubuntu tillgängliga till Windows Subsystem for Linux.

