Complit är också ett Skellefteåbaserat konsultbolag som jobbar med kvalitetssäkring, systemutveckling och projektledning. Data Ductus är sedan tidigare minoritetsägare i bolaget, men nu köper man även resterande del.

Det här är Data Ductus andra förvärv på bara några veckor. Complit kommer initialt att drivas vidare under samma varumärke och ledning som tidigare, och under våren flyttar man in i Data Ductus lokaler i Skellefteå.

– Det känns som ett naturligt steg att ta. Vi har ett flertal gemensamma kunder och Complit stärker vårt erbjudande när det gäller kvalitetssäkring inom mjukvaruutveckling. Jag ser fram emot att välkomna våra nya kollegor och att tillsammans fortsätta skapa framtidens hållbara och smarta lösningar för våra kunder, säger Rickard Åström, vd på Data Ductus.

– Genom att bli en del av Data Ductus kommer våra medarbetare att få större utvecklingsmöjligheter, vilket gagnar både individerna och företaget, säger Complits vd Peter Fahlgren.