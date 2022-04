Fredrik och Kristoffer snackar om att hålla sig uppdaterad, och att försöka organisera sig utan att drunkna i verktyg. Fredrik har varit på arbetsmarknadsdagar och representerat sitt jobb, och båda minns och återupptäcker hur trött man blir av att vara ute bland folk.

Vi diskuterar utifrån den snärtigt döpta artikeln How to keep up with web development without falling into despair hur man håller sig uppdaterad inom sitt yrkesområde utan att känna sig ständigt översköljd av information man ”borde” ta till sig. Vi beundrar båda folk som kan snöa in på något.

Och så saknar vi ordentliga bloggar där folk skriver långa, sammanhängande saker, istället för att publicera dem upphackade i kvitter.

Sedan kommer vi in på verktyg för att organisera sig och sin information. Fredrik är intresserad av system för att hålla reda på sin information generellt. Kristoffer tar ämnet vidare till hur system ofta kommer i vägen, och lösningen ”mer process” bara gör allting sämre. Skriv ner det. Gör det som är viktigast just nu.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes!