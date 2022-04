Exakt vad Elon Musk har för planer med köpet av Twitter är oklart men han kallar sig själv ”yttrandefrihetsabsolutist”. Han har också pratat om att utveckla nya twitterfunktioner. öppna algoritmen för inspektion och stoppa spammande bottar.

– Det fria ordet är grunden för en fungerande demokrati, och Twitter är det digitala torget där frågor som är avgörande för mänsklighetens framtid diskuteras, säger han i en kommentar.

Bland dem som applåderar köpet finns den sociala plattformens grundare och tidigare vd Jack Dorsey som hyllar beslutet att ta bort Twitter från Wall Street.

In principle, I don’t believe anyone should own or run Twitter. It wants to be a public good at a protocol level, not a company. Solving for the problem of it being a company however, Elon is the singular solution I trust. I trust his mission to extend the light of consciousness. — jack⚡️ (@jack) April 26, 2022

Och många republikaner välkomnar köpet och hoppas på mindre sträng moderering – inte minst för att Twitter portat den tidigare presidenten Donald Trump och ett antal andra republikaner från sin tjänst.

Today’s a great day for free speech.



Reacting to @elonmusk’s purchase of Twitter with @ClayTravis and @seanhannity on Fox News at 9:05 p.m. ET.



Tune in! — Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) April 26, 2022

Samtidigt anser ett antal experter på att det kanske inte är så lätt att dra ner modereringen på Twitter och pekar på att försök att starta nya plattformar med friare tyglar har lett till hat, hot och desinformation.

Analytikern Scott Kessler på Third Bridge pekar på att inga andra anbudsgivare dök upp offentligt innan affären var klar pekar på att andra potentiella spekulanter ser svårigheter i att förändra Twitter.

– Den här plattformen är ungefär densamma som vi har haft under det senaste decenniet eller så. Många smarta människor som försöker komma på vad de ska göra, och de har haft problem. Det kommer förmodligen att bli tufft att ta det vidare, säger han till AP.

Från demokrater kommer det också kritik och senator Elizabeth Warren, känd för sin kritik av de stora teknikplattformarna, kallar affären "farlig för vår demokrati”.

This deal is dangerous for our democracy. Billionaires like Elon Musk play by a different set of rules than everyone else, accumulating power for their own gain. We need a wealth tax and strong rules to hold Big Tech accountable. — Elizabeth Warren (@SenWarren) April 25, 2022

Vita huset avböjer att kommentera men talespersonen Jen Pseki säger att ”presidenten har länge pratat om sin oro över kraften hos sociala medieplattformar, inklusive Twitter och andra, för att sprida desinformation”, skriver Reuters.