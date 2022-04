De 27 EU-länderna har i samarbete med USA och ytterligare 32 länder runt om i världen tagit fram ett tresidigt dokument gällande framtidens internet med titeln Declaration for the Future of the Internet.

Länderna som skrivit under dokumentet ställer sig bakom principen att internet ska vara öppet, fritt, globalt, interoperabelt, pålitligt och säkert. Dessutom ska mänskliga rättigheter garanteras även i den digitala världen.

Värt att notera är att varken Kina eller Ryssland har valt att skriva under dokumentet.

EU har drivit den här sortens frågor under lång tid, något som bland annat har mynnat ut i GDPR som syftar till att stärka medborgarnas digitala rättigheter.