Mozilla har tagit en närmare titt på 32 appar som vänder sig till personer som vill få hjälp med att förbättra den mentala hälsan eller be en bön.

Enligt undersökningen samlar 29 av apparna in känslig information från användarna, något som sedan används av annonsörer för att skicka riktad reklam.

Förutom bristande respekt för den personliga integriteten är säkerheten också under all kritik i majoriteten av de undersökta apparna, till exempel godkänns lösenord som är lätta att lista ut.

– Majoriteten av alla appar för mental hälsa eller böner är exceptionellt otäcka, säger Jen Caltride från Mozilla i ett uttalande som citeras av The Verge.

Bland apparna som pekas ut kan nämnas Better Help, Youper, Woebot, Better Stop Suicide, Pray.com och Talkspace. Hela listan finns att beskåda på Mozillas webbplats.