Under tisdagen valde IBM att skicka in en stämningsansökan mot Zynga, företaget bakom de populära spelen Farmville och Words With Friends.

Enligt IBM har Zynga och dotterbolaget Chartboost olovligen använt sig av företagets patent rörande datahantering och nätannonser, något som man nu vill ha ersättning för.

Av stämningsansökan framgår att de båda parterna har förhandlat ända sedan 2014, men att det inte har gått att komma överens om ett licensavtal.

Sedan tidigare har IBM stämt ett antal andra företag för användningen av berörda patent, däribland djurmatstillverkaren Chewy och e-handelsjätten Groupon.

I det sistnämnda fallet slutade det med att IBM fick 57 miljoner dollar i ersättning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.