I samband med ett besök på Teslas fabrik i Austin, Texas ska EU:s kommissionär för internationella marknader, Thierry Breton, bland annat diskuterat den preliminärt överenskomna Digital Services Act, DSA, med Elon Musk.

DSA, som förväntas träda i kraft under början 2023, innebär bland annat att onlineplattformar som Twitter och Facebook behöver vara snabbare med att ta bort olagligt innehåll som droghandel, olaga hot och liknande. De måste också redogör för hur de arbetar mot desinformation.

I ett videoklipp som Thierry Breton postat via Twitter säger Elon Musk, som just nu är i färd med att köpa Twitter:

– Jag tycker det är ganska precis i linje med hur jag själv ser på det. Det har varit en bra diskussion och jag tror att jag höll med i princip om allt du sa. Jag tror vi ser det på samma sätt och jag tror att vad som mina företag än kan göra som är givande för Europa, vill vi göra.

I ett inlägg på Twitter kommenterade Elon Musk också videon med.

”Bra möte! Vi är helt på samma sida.”

