Strax efter att Ryssland gick till angrepp mot Ukraina aktiverade SpaxeX-vd:n Elon Musk satellitinternettjänsten Starlink i Ukraina. Tjänsten aktiverades efter att den ukrainske digitaliseringsministern Mykhailo Fedorov bett Elon Musk om hjälp.

Redan i mars konstaterade Elon Musk att Ryssland försökt attackera Starlink, skriver Business Insider.

Och en tjänsteman från det amerikanska försvarsdepartement Pentagon har vid en konferens sagt att Starlink i april lyckades avvärja en rysk attack mot satellitinternettjänsten mycket snabbare än vad den amerikanska militären skulle klarat.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w