I samband med konferensen Black Hat Asia har säkerhetsforskaren Noushin Shaba från Kaspersky passat på att varna för en grupp hackare som kallas för Sidewinder.

Enligt Noushin Shaba står Sidewinder bakom ett tusental attacker mot mål i södra Asien, framför allt i Pakistan och Bangladesh.

Attackerna har pågått under två års tid och blivit allt mer sofistikerade med tiden. Det vanligaste förfarandet för tillfället är att sprida skadlig kod via länkar och office-filer, rapporterar The Register.

Sidewinder har tidigare haft starka kopplingar till Indien, men i dagsläget vill Noushin Shaba inte knyta gruppen till något specifikt land.

På sistone har det dykt upp ytterligare en grupp hackare som inspirerats av Sidewinder, därför har Kaspersky valt att kalla denna grupp för Sidecopy.