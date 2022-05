Det är en på alla sätt högtflygande karriär inom teknik och it som Tom Soderstrom har haft. Han lämnade hemstaden Karlstad som nittonåring för att satsa på en karriär som elitsimmare i USA, något som slutligen ledde till ett lagguld i de amerikanska mästerskapen och – kanske mer betydelsefullt – till universitetsstudier i biologi på västkusten.

Siktet var inställt på att bli läkare, men planerna reviderades, och med kunskaper i programmering fick han arbete på Jet Propulsion Laboratory som är den institution vid Nasa som bygger och styr rymdfarkoster och satelliter.

Mellan åren 2006 och 2020 var han teknisk chef och innovationsansvarig på JPL, och det var där i mitten på 2000-talet som han första gången kom i kontakt med molnet och AWS, som nu sedan ett och ett halvt år är hans arbetsgivare.

– Jag minns att vi tittade på vilka som var de stora trenderna 2008. Då var molnet det stora kommande. Att man kunde ta sin musik eller den lagring man inte ville förlora till molnet. Jag började fundera över hur man kunde använda det i arbetet.

Skapade säkrare moln

Tom Soderstrom tog plats i AWS Advisory Board och han märkte att många av de idéer han hade resulterade i produkter, precis i molnets linda.

– Till exempel visste vi på JPL att de viktigaste sakerna vi gjorde där krävde extra säkerhet, så att vi kunde hantera internationella trafik- och vapenregleringar.

Tom Soderstrom fortsätter:

– Jag gick till alla molnleverantörer som fanns då och sade att om ni bygger en produkt som säkrar upp det här så kommer jag att köpa den. AWS kom tillbaka och ville diskutera ett säkrare moln. Det här snabbade upp innovationen enormt, eftersom utvecklarna inte var rädda att få problem längre, de vågade börja experimentera.

När Computer Sweden träffar Tom Soderstrom på AWS Summit i Stockholm, där han befinner sig för att följa konferensen, har han sedan ett och ett halvt år lämnat Nasa för AWS. ”Rymden är fantastisk, mitt hjärta finns kvar där, men hjärnan är numera i molnet”, som han beskriver det.

Men som alla vet har it och rymden allt mer börjat konvergera. AWS självt har lanserat sin satellittjänst Ground Station, som organisationer kan hyra in sig på för att ladda ner satellitdata rakt in i AWS infrastruktur. Företag som Starlink och Oneweb har fått stor uppmärksamhet för sina tjänster där de erbjuder höghastighetsinternet via satelliter.

– Tidigare var det Nasa som hanterade rymden, de andra tittade på. Numera deltar de andra också, och det är mycket spännande att följa. Om man tar Ground Station som exempel så kan man så fort data träffar antennen börja räkna på den. Det här växer väldigt fort.

Projektet skrotades av Trump

På AWS numera är det emellertid inte bara rymden han har i fokus. Han är global chef över molnleverantörens CTO:er inom publik sektor. I den rollen ingår också att analysera nuvarande och inte minst tekniktrender som ligger fem år fram i tiden.

Bland det som trendar just nu nämner han serverlöst som det mest intressanta, anser han.

– Inom it måste man kunna visa upp och demonstrera hur tekniken löser verkliga affärsproblem, annars tror alla att man bara leker. Man måste kunna bygga prototyper och göra det snabbt. Med den här tekniken behöver du inte köpa servrar, utan du kan bara sluta betala om det inte fungerar.

Han exemplifierar med ett projekt de höll på med på Nasa under Barack Obamas tid som president och som handlade om att styra bort asteroider som var på väg att träffa jorden. När Donald Trump tillträdde som president skrotades det.

– Jag var så ledsen att jag grät när det skedde. Men det var ett fantastiskt användarcase. Det var byggt helt i molnet, och i och med det kunde vi arkivera det och det plockades upp igen efter det nya presidentskiftet.

Digitala tvillingar högintressant

Men en annan av hans uppgifter är alltså att spana in i framtiden. Vilka tekniker är då de viktigaste om fem år?

Lite anmärkningsvärt är att ingen av de trender han nämner är molnet, men det finns en förklaring till det.

– Det är inte molnet som är det mest intressanta längre, utan vad man gör med molnet.

Tom Soderstrom nämner digitala tvillingar som framtidens viktigaste teknik.

– Säg att du har en fabrik, då kan du sitta med dina AR-glasögon eller med din telefon och få en alert om något som gått fel. Du har en digital tvilling för fabriken, för sensorerna och robotarna.

– Då kan en digital tvilling för roboten rapportera till en digital tvilling för fabriken som rapporterar till en digital tvilling för hela företaget. Då är det enkelt att åtgärda felet eller stänga av switchen.

Konnektiviteten sprider sig

Tom Soderstrom nämner också att skapa tekniklösningar för ESG (environmental, social and corporate govarnence), alltså att kunna bevisa för ledning, anställda, kunder eller arbetsmarknaden att man lever upp till miljömässiga och sociala krav.

Vidare talar han om digital suveränitet, en trend med ursprung i Europa och som innebär att organisationer i allt högre grad vill ha kontroll över sina it-miljöer.

Morgondagens arbetsplats är ytterligare en trend, precis som att produktiviteten ute i kanten av nätverken hela tiden utvecklas.

– Produktiviteten kommer längre och längre ut. Om du sitter i ett datacenter har du mycket konnektivitet. I hemmet har du konnektivitet. Om du kommer ut på fältet eller ut i rymden har du fortfarande konnektivitet nu.

Och på det sättet sluts också cirkeln mellan tech och rymden.