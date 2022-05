Det brittiska företaget Canonical har nu börjat med dagliga builds till operativsystemet Ubuntu via Windows Subsystem for Linux, rapporterar The Register.

Ubuntu själva skriver att de dagliga buildsen främst riktar sig till användare som gillar att innovera och inte har något emot att saker och ting kan vara rätt ostabilt och innehålla buggar. De rekommenderas inte för produktionsutveckling.

Ubuntu Preview är tillgängligt att ladda ner via Microsoft App Store. Den senaste versionen är Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu.

