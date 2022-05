Nej, det är inte säkert att de högsta cheferna på Intel kan höja sina ersättningspaket just nu. I en omröstning i förra veckan röstade nämligen aktieägarna emot det

Omröstningen är rådgivande men är en tydlig signal om att de håller ögonen på om strategin framåt lyckas, skriver CNBC.

Intels vd Pat Gelsinger tog över i början av 2021 och har dragit igång en ny strategi där byggande av nya chippfabriker där Intel tillverkar både egna chips och chipp åt andra.

Han har ett ersättningspaket som initialt var värt 178,59 miljoner dollar – motsvarande 178 miljarder kronor. Den består av en miljon dollar i lön, en bonus på 1,75 miljoner dollar, över 140 miljoner dollar i så kallade stock awards – att få aktier eller få möjligheten att köpa aktier billigare – och nästan 30 miljoner dollar i optioner.

Samtidigt kan de faktiska utbetalningarna bli lägre eftersom Intelaktiens värde sjunkit.

Det här är dock inte första gången som aktieägare säger nej till när nya ersättningar för höga chefer föreslås. I april röstade exempelvis AT&T:s aktieägare mot nya ersättningar till företagets chefer.

Under förra året ska nya lönepaket för chefer röstats ner i 16 företag enligt den aktivistiska investerargruppen As You Sow.