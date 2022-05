Joakim Arstad Djurberg Reporter

De vill sprida it-gospeln utanför den traditionella branschen

Vill locka nya själar. Mia Åslander, Nordic IT Group, Lisa Eklöf, Atea, Linda Woxneborn, Xenit, Anne Gro Gulla och Hélène Barnekow, båda från Ascension, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Techsverige, och Lotta Widorson Lassfolk, Telia Cygate, hoppas kunna överbrygga kompetensgapet genom att leta utanför branschen.

PRO Med ett initiativ, som hittills går under namnet Change IT, hoppas ett gäng branschprofiler kunna överbrygga det stora kompetensgap som finns. "Det finns massor av kompetens att hitta, som inte nödvändigtvis ser sig själva som it-duktiga", säger Mia Åslander, vd på Nordic IT Group.