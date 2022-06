Nya data som analyserats av forskare vid IBM:s X-Force visar att tiden det tar för ransomware att kryptera ett offers system minsksat kraftigt de senaste åren, rapporterar Bleeping Computer.

Under 2019 ska det i snitt tagit hela 1638 timmar att kryptera ett system medan snittiden under 2020 bara var 230 timmar. Under 2021 sänktes siffran till endast 93 timmar.

Forskarna har också lagt märke till att med åren tycks ett tätare samarbete uppstått mellan ransomware-operatörer och de som säljer tillgång till olika system.

Värt att nämna i sammanhanget är att de sänkta krypteringstiderna går hand i hand med att det nu också går betydligt snabbare att upptäcka och bekämpa en ransomware-attack. Forskarna anser dock att det inte sker tillräckligt snabbt.

