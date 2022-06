Vi har tidigare skrivit om satsningen på att bygga upp The Factory i Häggvik, ett projekt bland annat molnjätten AWS engagerat sig för att locka startup-bolag. Utöver de startup-bolag som sitter där idag huserar huset i dagsläget även personal från Sollentuna kommun, medan det ordinarie kommunhuset renoveras. Innan The factory flyttade in tjänade huset länge som telekomoperatören TDC:s svenska huvudkontor, innan man köptes upp av Tele2.

The Factory är nu också först ut för det nystartade datacenter-bolaget T.Loop, som jobbar med sitt koncept Data Energy Center. Det innebär att man bygger upp ett datacenter i en fastighet, och där överskottsvärmen från servrarna ska användas för att värma just den aktuella fastigheten.

– Fastighetsbranschen står inför en gigantisk omställning, precis som datacenterbranschen. När dessa två branscher går samman för att realisera de cirkulära energiflöden som överskottsvärme och infrastrukturkapacitet från framtidens datacenter möjliggör, kan stor skillnad uppnås. Vi är mycket glada att Capman Real Estate bekräftar denna potential genom att som första fastighetsägare satsa på T.Loops koncept Data Energy Center, säger Linda Waxin, medgrundare och vd på T.Loop.

Magnus Berglund, partner på Capman Real Estate i Stockholm, är också glad över att man är först ut och hoppas därmed även kunna inspirera andra.

– Vi är glada att T.Loop valt att bygga sin första anläggning i vår fastighet och ser fram emot att hälsa besökare välkomna för studiebesök. Tillsammans med T.Loop, Energimyndigheten samt hyresgästerna i fastigheten är vår ambition att på ett innovativt sätt förbättra fastighetens energi- och klimatprestanda. Den kompetens som finns inom T.Loop har tidigare visat sig värdefull när vi energioptimerat våra fastigheter, säger han.