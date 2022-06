Patienters namn, besöksdatum, journalnummer och deras testresultat från labbet har läckt ut från USA:s största icke vinstdrivande vårdgivare, Kaiser Permanente. Däremot ska hackarna inte ha kommit över sådant som kreditkortsnummer och annan finansiell information, rapporterar Techcrunch.

Intrånget ska ha skett i början av april då en anställds mejl hackades. Av en anmälan till U.S. Department of Health and Human Services framgår att 69 589 individer drabbats av läckan.

I ett meddelande till patienterna skriver Kaiser att de blockerade den obehöriga åtkomsten inom några timmar efter att den började och omedelbart påbörjade en undersökning för att fastställa omfattningen.

"Vi har fastställt att skyddad hälsoinformation ingick i e-postmeddelandena och även om vi inte har någon indikation på att informationen nåddes av den obehöriga parten, kan vi inte helt utesluta möjligheten”, står det i meddelandet.