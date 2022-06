I samband med ett framträdande på Techcrunch klimatkonferens fick Bill Gates frågan om vad han tyckte om NFT:er.

– Uppenbarligen kommer dyra digitala bilder av apor förbättra världen oerhört. Det kan vi alla vara överens om, svarade Bill Gates ironiskt och fortsatte.

– Jag är van vid tillgångstyper som en bondgård, där de har produktion, eller ett företag som kan göra produkter. Att ha en tillgångstyp som till 100 procent är baserad på att det finns någon större dåre som vill köpa något för mer pengar än vad jag vill göra och när det centralt finns den här anonymiteten för att undvika skatter och alla möjliga regeringsregler kring kidnappningsavgifter med mera. Jag är inte involverad i det.

Du kan se klippet från samtalet nedan.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup