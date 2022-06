Efter att Microsoft i förra veckan dragit pluggen ur den långlivade trotjänaren Internet Explorer har en udda hyllning till webbläsaren fått stor uppmärksamhet i sociala medier. I sydkoreanska Gyeongju har någon nämligen rest en gravsten till Internet Explorers ära. Inristad med hyllningstexten: ”Han var ett bra verktyg för att ladda ner andra webbläsare”.

Someone built a real tombstone of Internet Explorer in Korea. "He was a good tool to download other browsers." https://t.co/42vnkoQshd pic.twitter.com/ud3SMiyLNp