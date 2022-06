Soltero kom till Google 2019 från Microsoft, där han var strategichef för Office. Till Google rekryterades han för att ta det som då hette G-Suite närmare företagen, och har sedan dess fått ansvar för hela portföljen av samarbets- och produktivitetsverktyg, som Gmail, Calendar, Docs, Drive och Meet. Det skriver nättidningen Protocol.

Javier Soltero rapporterade direkt till Google Cloud-chefen Thomas Kurian, som i ett internt mejl skriver att Workspace växt med 50 procent under Solteros ledning de senaste tre åren.

What’s next for me?



After such an intense sprint, it's time for me to take a break before I figure out what is next.



I am an entrepreneur at heart & want to take time to explore new things to build.



It has been a real privilege to be a part of @GoogleWorkspace



3/3